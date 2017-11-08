Крымский парламент разрешил продажу автозаправок Коломойского – СМИ

Депутаты подконтрольного Кремлю парламента Крыма 8 ноября проголосовали за продажу сети автозаправочных станций и нескольких нежилых помещений на внеочередном заседании парламента.

Как сообщает РИА «Крым» со ссылкой на крымского министра имущественных и земельных отношений Крыма Анну Анюхину, автозаправочные станции принадлежат украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Также речь идет о продаже корпуса санатория «Энергетик».

По сообщению издания, автозаправочные станции продадут единым лотом. Вырученные средства обещают направить на компенсацию вкладов клиентов «ПриватБанка».

На официальном сайте крымского парламента пока не сообщается о решении депутатов. На данный момент обнародовано сообщение о проведении внеочередной сессии в соответствии с распоряжением главы крымского парламента Владимира Константинова. Указано, что на повестке дня стоит вопрос дачи согласия на отчуждение недвижимого имущества из крымской госсобственности.

В июне 2017 года крымский парламент одобрил продажу 43 квартир в Ялте, которые, по сообщению фактических властей полуострова, принадлежат украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

4 сентября 2016 года крымский парламент принял решение о «национализации» 111 объектов, расположенных на полуострове, часть из них принадлежала Коломойскому. В список «национализированных» объектов вошли рынки, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30-ти АЗС. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, фактические власти Крыма занимаются до сих пор.

ПАО «Укрнафта» обратилось в Международный арбитражный суд в Гааге с иском к России по защите своих инвестиций в связи с захватом автозаправочных станций компании в Крыму. С иском о защите своих инвестиций по Крыму в международный арбитражный суд в Гааге обратился и бизнесмен Игорь Коломойский.