В Старом Крыму во время обысков у активиста пропали деньги – адвокат

В среду, 8 октября, во время обыска в доме Руслана Белялова в Старом Крыму пропало три тысячи долларов США и 60 тысяч российских рублей (около 24 тысяч гривен – КР). Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

«Украли три тысячи долларов США и 60 тысяч рублей. Их «изъятие» не отображено в протоколе. Мы видели протокол и видели, что было изъято – денег там нет. Получается в тихую украли», – сказал Курбединов.

По его словам, Белялову сейчас ничего не инкриминируют.

«У него изъяли технику, видимо, для того, чтобы что-то найти. Сказали, чтобы он вечером подходил забирать ее. Будем смотреть», – добавил он.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма 8 ноября прошли обыски у активистов и общественников.

По данным «Крымской солидарности», обыски проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алимдара Белялова (Старый Крым) и Эльдара Кантимирова (Заречное). Все, кроме Сейтумерова, на данный момент уже не ограничиваются в свободном передвижении.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.