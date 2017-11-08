МИД Украины требует прекратить репрессии и обыски в Крыму

Министерство иностранных дел Украины требует от России прекратить репрессии в аннексированном Крыму. Такое заявление спикер украинского МИД Марьяна Беца сделала в связи с обысками и задержаниями, которые прошли во вторник 8 ноября на полуострове.

«Очередные обыски, задержания крымских татар. Требуем от российской оккупационной власти прекратить репрессии, допустить мониторинговые миссии», – говорится в сообщении Марьяны Бецы в Твиттере.

В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района Крыма 8 ноября прошли обыски у активистов и общественников. По данным «Крымской солидарности», обыски проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алимдара Белялова (Старый Крым) и Эльдара Кантимирова (Заречное). Все, кроме Сейтумерова, на данный момент, уже на свободе.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.