Силовики отпустили пятерых, задержанных утром 8 ноября в Старом Крыму

Российские силовики отпустили пятерых человек, задержанных утром 8 ноября в Старом Крыму. Об этом сообщает общественное движение «Крымская солидарность».

По сообщению «Крымской солидарности», это Асан Зекерьяев, Алим Зекерьяев, Ресуль Абдураманов, Мустафа Исаев, Амет Умеров.

Крымскотатарский активист Абдуллах Якубов обнародовал видео, на котором сняты пятеро крымчан, после того как их отпустили из райотдела. По их словам, силовики не показывали свои документы во время задержания.

«Нам ничего не объясняли, ходили с автоматами под дому. Сказали, что потом объяснят», – рассказал один из задержанных.

Крымчане отметили, что жили в доме, расположенном во дворе Алимдара Белялова, где проходил обыск, и не исключили, что будут жаловаться на действия силовиков.

Утром в среду российские силовики увезли в райотдел полиции пятерых человек, которые трудоустроены в кафе крымчанина Алимдара Белялова, в доме которого утром, 8 ноября, прошел обыск. Со слов Белялова, в постановлении об обыске, с которым пришли силовики, было написано о «призывах к экстремизму».

В Крыму 8 ноября прошли обыски у крымскотатарских активистов и общественников. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма ФСБ проводит на полуострове задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия политически мотивированными.