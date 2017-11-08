В Киеве проходит благотворительный аукцион в помощь украинским политузникам в Крыму и России

В среду, 8 ноября, в Киеве проходит благотворительный аукцион в поддержку украинских политзаключенных в Крыму и России.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на лоты выставлены различные творческие работы, которые предлагается купить для помощи украинским политузникам.

Кроме этого, бывший политзаключенный, крымчанин Геннадий Афанасьев придложил участникам мероприятия написать письма поддержки для политузников.

«Сейчас столько имен и фамилий политзаключенных, что даже правозащитники не могут их всех запомнить. Наша цель – помочь родственникам и деньгами, сегодня у нас очень много звездных лотов. Это лот от Пикардийской терции, виниловых пластинок которых было всего 80 штук и их предоставили нам. Подписанная футболка Джамалы, подписанные диски от группы «Без ограничений», барабанные палочки от Пианобой и многое другое», – сказал Афанасьев.

На первом благотворительном аукционе в поддержку украинских политузников Кремля, который прошел вечером 13 августа в Киеве, удалось собрать 22550 грн. Организаторы сообщили о намерении продолжить инициативу.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.