В России подтверждают смерть главы крымского управления ФАС

Федеральная антимонопольная служба России подтверждает информацию российских СМИ о смерти руководителя крымского управления ФАС России Тимофея Кураева.

Об этом говорится в некрологе, опубликованном на официальной странице ФАС России.

«Безвременно ушел из жизни наш коллега, руководитель Крымского УФАС России Тимофей Кураев. Безмерно скорбим. Для нас, его коллег, это большая потеря», – говорится в сообщении.

Российское ведомство не уточняет причин и обстоятельств смерти Кураева.

Российские СМИ 8 ноября сообщили, что в аннексированном Крыму найден мертвым руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев.

Близкий к властям Крыма сайт «Крыминформ» сообщает, что Кураева нашли повешенным в своей квартире.

По данным из открытых источников, Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 году закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 1996 года работал в органах внутренних дел. В 1999 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли.

Крымское управление ФАС России Кураев возглавил в 2014 году после аннексии полуострова.