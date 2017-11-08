В Бахчисарайском районе вскрыли 50-летнюю капсулу с посланием комсомольцам и пионерам

В одной из школ Бахчисарайского района аннексированного Крыма вскрыли капсула с письмом – обращением к пионерам и комсомольцам 2017 года.

Об этом говорится в сообщении российской администрации района.

Мероприятие посетил депутат российской Госдумы Анатолий Аксаков, который передал администрации школы свое письмо в будущую капсулу, которую теперь планируют открыть в 2067 году.

В Евпатории студенты филиала «Крымского федерального университета» также вскрыли капсулу времени с письмом из 60-х годов прошлого века.

В аннексированном Крыму и соседней России 7 ноября прошли мероприятия в честь 100-летия Октябрьской революции.

Большевистский переворот в Российской империи, называемый «Октябрьской революцией», произошел в октябре (по новому стилю – в ноябре) 1917 года. В результате переворота в России началась гражданская война, было свергнуто Временное правительство, к власти пришли большевики.