Ильми Умерову в Париже вручили премию «Платформы европейской памяти и совести»

Заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову 8 ноября в Париже, во время конференции платформы «100 лет коммунизма. История и память», вручили премию «Платформы европейской памяти и совести».

Накануне глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев рассказал, что кандидатуру Умерова выдвинули по инициативе Крымскотатарского ресурсного центра и Меджлиса крымскотатарского народа.

На официальном сайте «Платформы европейской памяти и совести» сообщается, что члены организации проголосовали за вручение Ильми Умерову премии «за признание его борьбы против тоталитаризма за идеалы демократии, основные права и свобода человека и верховенство закона».

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров был приговорен в аннексированном Крыму к двум годам колонии-поселения, ему также запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называет возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Ильми Умерова, а также осужденного в Крыму одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза российские власти освободили и передали Турции 25 октября. Позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

Умеров сообщил о намерении поехать в Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование и лечение.