В Симферополе утром 8 ноября был еще один обыск – правозащитник

Утром 8 ноября в Симферополе прошел обыск у крымскотатарского активиста Абдурамана Меджитова. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал крымский правозащитник Рустем Кямилев.

«Он из Симферополя. У него оказывается сегодня тоже был обыск. Получается, это пятый обыск. Его забрали, и мы до сих пор не знаем, где он находится», – сказал Кямилев.

По словам правозащитника, сейчас он пытается выяснить, за что и куда забрали активиста.

В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма 8 ноября прошли обыски у крымскотатарских активистов и общественников.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.