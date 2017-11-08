Почти 4 тысячи призывников из Крыма и юга России отправили на службу в войска

Более 3,8 тысяч призывников из аннексированного Крыма и российских регионов, расположенных на территории Южного военного округа России, отправлены из военкоматов в войска для прохождения военной службы по призыву. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что призывная кампания ведется в российских регионах, а также в Крыму и Севастополе.

«Новобранцы доставляются к местам службы в составе призывных команд автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Для доставки в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока спланированы авиарейсы военно-транспортной и гражданской авиации», – говорится в сообщении.

В Минобороны России отмечают, что всего осенью-зимой текущего года из Крыма и юга России на военную службу будет призвано более 22 тысяч человек.

«В Вооруженные Силы России направят более 20 тыс. новобранцев, из них более 13 тыс. поступят в соединения и воинские части Южного военного округа», – добавили в ведомстве.

Крымская правозащитная группа обратилась к крымчанам с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службу в российскую армию с территории аннексированного полуострова.

После аннексии Крыма российские власти проводят набор крымчан в ряды своей армии. Многие массовые мероприятия на полуострове сопровождаются пропагандой службы в Вооруженных силах России. Крымчан зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН.