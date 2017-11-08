САП: суд арестовал имущество Александра Авакова и Сергея Чеботаря

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря в рамках «дела закупки МВД рюкзаков». Эту информацию Радіо Свобода подтвердили в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее агентство «Украинские новости» сообщило, что суд арестовал недвижимость Александра Авакова и Сергея Чеботаря, суды еще продолжают рассматривать ходатайство об аресте имущества подозреваемых.

Соломенский районный суд Киева 1 ноября избрал личное обязательство в качестве меры пресечения для всех трех фигурантов так называемого «дела рюкзаков». Кроме сына главы МВД Александра Авакова задержанными по делу также были экс-заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь и харьковчанин Владимир Литвин, который в 2014 году выступал как представитель компании «Дніпровенд», фирмы-победителя тогдашнего тендера на поставку рюкзаков.

Такая мера предполагает, что эти лица должны сдать загранпаспорта и взять на себя ряд обязательств, в частности носить электронный браслет.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 31 октября провело обыски в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел для бойцов в зоне АТО. В результате ряда обысков по подозрению в растрате более 14 миллионов гривен задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря, представителя фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимира Литвина и еще одно «частное лицо», как назвали сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова.

По данным НАБУ, в 2015 году эти лица были причастны к закупке за счет Министерства внутренних дел рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной. По данным предварительного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 миллионов гривен.

Александр Аваков назвал это дело политическим. Так же и Министерство внутренних дел Украины, к которому Александр Аваков формально не имеет отношения, назвало «политическими, а не юридически обоснованными» действия НАБУ, а министр Арсен Аваков заявил, что его сын не причастен к растрате бюджетных средств.