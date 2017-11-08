В Германии введут в документах третий пол

Конституционный суд Германии разрешил гражданам указывать в документах третий пол. Речь идет о людях, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной.

В решении, которое приняли семью голосами против одного, отмечается, что отсутствие третьего варианта в графе «пол» нарушает закон о недискриминации. Новая норма должна защитить «гендерную идентичность тех, кто не является ни мужчиной, ни женщиной», – говорится в документе.

Теперь в графе «пол» они смогут указать «интерсекс» или «разный». С 2013 года эту графу можно было оставлять пустой.

К концу следующего года в законодательство Германии должны внести необходимые поправки.

Ассоциация интерсексов приветствовала решение суда.

По данным активистов, выступающих за признание третьего пола, в Германии живут около 80 тысяч интерсексов.

Интерсексы отличаются от трансгендеров. В биологическом смысле трансгендеры являются либо мужчиной, либо женщиной, но их гендерная идентичность не совпадает с биологическим полом или отличается от традиционных моделей. А интерсекс – это генетическое, анатомическое и гормональное смешение полов.