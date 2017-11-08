В Никитском ботаническом саду после долгого перерыва открылся парк «Монтедор»

В аннексированном Крыму к 205-летию Никитского ботанического сада открылся парк «Монтедор». Об этом 8 ноября сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Этот парк на одноименном мысе Монтедор не принимал посетителей последние 20 лет из-за затянувшейся реконструкции. Заложен он был еще в 1947-1974 годах на участках, ранее занятых виноградниками и овощными культурами.

«Главная особенность и достоинство парка в том, что при его создании было решено не нарушать естественный крымский пейзаж, а органично вписываются в него искусственные посадки. Поэтому здесь привезенные со всего мира деревья соседствуют с исконно крымскими растениями – можжевельником, дубами и кизильниками. В настоящее время на девяти гектарах территории парка «Монтедор» произрастают более десяти тысяч экземпляров древесных растений. Уникальность парка заключается еще и в том, что здесь имеются единичные экземпляры растений, которых нет больше в Крыму. К ним относятся, к примеру, дуб ливанский, иглица шиповатая, ликвидамбар формозский, липа Максимовича, можжевельник китайский «Каизука», платан мексиканский и другие», – рассказал директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь.

На реконструкцию парка Ботанический сад, по словам директора, израсходовал около 2 миллионов рублей собственных средств. В частности, были отремонтированы 2200 погонных метров дорожек, восстановлены мостики, подпорные стенки, отремонтирован водопровод, оборудована мексиканская горка, облагорожен пруд.

В НБС полагают, что обновленный парк станет неотъемлемой частью экскурсионного маршрута «Кактусовая оранжерея» – «Райский сад» – парк «Монтедор».

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. На его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея и бамбуковая роща. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.