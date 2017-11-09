Облавы российских силовиков на крымские дома – Радио Крым.Реалии

Чем закончились обыски и задержания в Бахчисарае, Старом Крыму и Кировском? Для чего депутат Госдумы России Константин Затулин предложил отменить акты 1954 года, по которым аннексированный Крым передали в состав Украины? Что происходит с шедевром архитектуры и уникальным памятником истории Крыма Бахчисарайским дворцом?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Громенко ищет ответы на эти вопросы с корреспондентом Радио Свобода Антоном Наумлюком; крымским адвокатом Эдемом Семедляевым; активистом «Крымской солидарности» Сервером Мустафаевым; исполнительным директором Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест Еленой Сердюк; археологом, кандидатом исторических наук, сотрудником национального заповедника «София Киевская» Тимуром Бобровским; главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым; крымским историком Гульнарой Бекировой; украинским политологом, экспертом по международным вопросам Борисом Тизенгаузеном; юристом, специалистом по международному праву Романом Шахматенко.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.