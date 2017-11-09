В Киеве на благотворительном аукционе собрали более 30 тысяч гривен для украинских политузников Кремля

В среду, 8 ноября, во время благотворительного аукциона для украинских политузников в Крыму и России собрали более тридцати тысяч гривен. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных, крымчанин Геннадий Афанасьев.

«Сегодня удалось собрать более тридцати тысяч. Людей было не так много, но были большие соревнования за определенные лоты: стул с лицом Путина (президента России – КР), лот с картиной, где было нарисовано Черное море, лот, который сделала сестра Кольченко. Как по мне, результат довольно хороший», – сказал Афанасьев.

По его словам, сумма собранных денег увеличится после того, как непроданные лоты поступят в свободную продажу.

В среду, 8 ноября, в Киеве прошел благотворительный аукцион. На лоты были выставлены различные творческие работы, которые предлагали купить для помощи украинским политузникам.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.