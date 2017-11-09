Смерть главы крымского управления ФАС России расследуют как доведение до самоубийства – СМИ

Управление Следственного комитета России по аннексированному Крыму возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства главы крымского управления Федеральной антимонопольной службы соседней России Тимофея Кураева.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу управления Следкома России по Крыму. Также эту информацию подтверждают российские агентства «РИА Новости» и ТАСС.

По информации источника «Коммерсанта» знакомого с ситуацией, вечером 7 ноября Тимофей Кураев после работы вернулся в свою квартиру в Симферополе. Он дождался, пока уснут его супруга и двое детей, закрылся в ванной комнате и повесился, пишет газета.

Издание утверждает, что при Тимофее Кураеве крымское управление ФАС упорядочило цены на перевозку на паромах Керченской переправы, а крымские нефтетрейдеры (в октябре 2017-го) были оштрафованы на 129 млн рублей (около 53 млн гривен – КР) за картельный сговор.

Публичных комментариев Следкома России по этому поводу пока нет.

Федеральная антимонопольная служба России 8 ноября сообщила, что в аннексированном Крыму умер руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев.

Близкий к властям Крыма сайт «Крыминформ» сообщает, что Кураева нашли повешенным в своей квартире. СМИ сообщали, что в квартире Кураева обнаружили прощальное видеообращение.

По данным из открытых источников, Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 году закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 1996 года работал в органах внутренних дел. В 1999 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли.

Крымское управление ФАС России Кураев возглавил в 2014 году после аннексии полуострова.