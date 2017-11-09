Задержанных на админгранице с Крымом женщин спрашивали о связях с ИГИЛ

Задержанных 8 ноября на административной границе с аннексированным Крымом женщин российские пограничники спрашивали о связях с запрещенной в России и аннексированном ею Крыму группировкой ИГИЛ.

Об этом сообщает журналист русской службы Радио Свобода Антон Наумлюк на странице в Фейсбуке.

«Девушек допрашивали по одной. Узнавали, кто их мужья и родственники, на какие средства живут родители, не собираются ли девушки уехать в ИГИЛ, зачем они ездили в Херсон и не встречались ли они там «с кем-то, кто мог нарушить закон», – написал Наумлюк.

По его словам, во время опроса двум женщинам стало плохо, одна из них потеряла сознание. Наумлюк утверждает, что пограничники назвали это «театральным представлением», скорую помощь вызвали через сорок минут.

Корреспондент сообщает, что в это время к погранпункту стали собираться родные задержанных и журналисты. В то же время полиция стала останавливать машины на подъезде к границе, пишет Наумлюк.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что в аннексированном Крыму пропала связь с группой из пяти жен арестованных фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из Симферополя и Строгановки и двух сопровождающих их представительниц организации «Бизим Балалар». Все они ехали из Херсона, но перестали выходить на связь, как только достигли админграницы с российской стороны. Позже стало известно, что их задержали российские пограничники.

После нескольких часов удержания на границе, российские пограничники отпустили группу из пяти жен арестованных фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из Симферополя и Строгановки и двух сопровождающих их представительниц организации «Бизим Балалар».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.