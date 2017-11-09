Задержанные в Крыму женщины сообщили, что российские силовики угрожали физической силой

Задержанным 8 ноября на админгранице с материковой Украиной российскими силовиками женщинам угрожали применением физической силы. Об этом женщины рассказали корреспонденту русской службы Радио Свобода после освобождения.

«Они завели нас в отдельную комнату, каждую по отдельности, и проводили личный досмотр. Раздевали нас, смотрели наши вещи. Лично я требовала, что, по моему вероисповеданию, нельзя раздеваться даже при женщинах, они говорили: «Ничего страшного, здесь женщины», – рассказала задержанная Фера Абдуллаева.

Женщины утверждают, что российские пограничники неоднократно угрожали применением физической силы.

«Искали у нас взрывчатку, наркотики, оружие и что-то еще запрещенное», – сообщила Абдуллаева.

Задержанные также рассказали, что пограничники не давали им общаться между собой и не выпускали даже в туалет.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что в аннексированном Крыму пропала связь с группой из пяти жен арестованных фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из Симферополя и Строгановки и двух сопровождающих их представительниц крымскотатарской организации «Бизим Балалар». Все они ехали из Херсона, но перестали выходить на связь, как только достигли админграницы с российской стороны. Позже стало известно, что их задержали российские пограничники.

После нескольких часов удержания на границе, российские пограничники отпустили группу из пяти жен арестованных фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из Симферополя и Строгоновки и двух сопровождающих их представительниц «Бизим Балалар».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.