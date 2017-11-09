Власти Крыма планируют выручить около миллиарда рублей от продажи автозаправок Коломойского

Подконтрольный Кремлю министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина планирует выручить около миллиарда рублей от продажи на аукционе 13 автозаправочных станций, ялтинского пансионата «Энергетик» и других зданий, расположенные в разных районах полуострова.

Об этом Анюхина сообщила на заседании парламента, информирует пресс-служба российского правительства Крыма.

«От отчуждения указанных объектов, путем проведения аукционов, открытых по составу участников и по форме подачи предложений, планируется получить околомиллиарда рублей», - рассказала Анюхина.

Глава Минимущества утверждает, что вырученные от продажи деньги позволят выполнить плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет полуострова, а также пойдут на проведение компенсационных выплат физлицам, имеющим вклады в банках, зарегистрированных и действовавших на территории полуострова.

Депутаты подконтрольного Кремлю парламента Крыма 8 ноября проголосовали за продажу сети автозаправочных станций и нескольких нежилых помещений на внеочередном заседании парламента.

4 сентября 2016 года крымский парламент принял решение о «национализации» 111 объектов, расположенных на полуострове, часть из них принадлежала Коломойскому. В список «национализированных» объектов вошли рынки, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30-ти АЗС. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, фактические власти Крыма занимаются до сих пор.

ПАО «Укрнафта» обратилось в Международный арбитражный суд в Гааге с иском к России по защите своих инвестиций в связи с захватом автозаправочных станций компании в Крыму. С иском о защите своих инвестиций по Крыму в международный арбитражный суд в Гааге обратился и бизнесмен Игорь Коломойский.