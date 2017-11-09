Президенты России и США встретятся во Вьетнаме 10 ноября – помощник Путина

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом во Вьетнаме 10 ноября.

Об этом со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова сообщают российские информагентства.

«Сейчас согласовывается время встречи, это будет 10 число», – сказал он.

Предыдущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 7 июня в Гамбурге на полях саммита «Группы двадцати».

Тогда стороны обсудили положение в Украине и Сирии, вмешательство России в президентские выборы в США, ракетно-ядерную проблему Северной Кореи и некоторые другие вопросы, сообщили после встречи главы дипломатических ведомств обеих стран.