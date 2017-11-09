Ни одна компания не защищена от российских киберугроз – экс-руководитель Yahoo

Бывшая руководитель интернет-компании Yahoo Марисса Майер обвинила «русских агентов» в значительной утечке данных в 2014 году и сообщила, что ни одна компания не защищена от таких угроз.

На слушаниях в Конгрессе США по кибератаках на крупные американские компании 8 ноября Майер сказала, что компания ввела многочисленные меры безопасности, но «русские агенты», которых позже обнаружили сотрудники ФБР нашли, как их взломать.

«К сожалению, хотя все наши мероприятия помогали Yahoo успешно защититься от шквала нападений как частных, так и государственных хакеров, российские агенты вмешивались в наши системы и украли данные наших пользователей. Как мы все видели, ни одна компания, частная или даже государственное учреждение не защищены от этих угроз», – отметила Майер.

В марте американские прокуроры обвинили двух российских разведчиков и двух хакеров в краже в 2014 году 500 млн аккаунтов Yahoo. Эти обвинения появились одновременно с расследованиями, связанными с возможным вмешательством Кремля в президентские выборы в 2016 году и вероятными связями между россиянами и соратниками президента Дональда Трампа.

Россия опровергает попытки повлиять на выборы в США.