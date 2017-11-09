Замминистра энергетики России Андрей Черезов утверждает, что немецкий концерн Siemens рассматривает возможность поставок газовых турбин высокой мощности на энергообъекты России, несмотря на санкции Евросоюза и скандал с поставками турбин в аннексированный Крым.

Об этом 9 ноября он рассказал журналистам, информирует ТАСС.

«Несколько компаний сейчас проводят большие конкурсы с теми же турбинами, Siemens в этих конкурсах участвует», – сказал он.

Черезов также отметил, что Siemens интересуется участием в конкурсе на поставку турбин на ТЭС на Тамани.

«Знаю, что есть интерес, – сказал Черезов, отвечая на вопросы журналистов.

Публичных комментариев Siemens по этим заявлениям замминистра России пока нет.

Девятый апелляционный арбитражный суд в Москве 30 октября оставил в силе решение суда первой инстанции и отказался арестовывать газовые турбины Siemens, которые находятся в Крыму.

Представитель компании Siemens 2 ноября в Арбитражном суде Москвы заявил ходатайство о приостановлении дела по иску к структурам «Ростеха» по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим.