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Минэнерго России: компании Siemens важны поставки турбин вопреки санкциям

Замминистра энергетики России Андрей Черезов утверждает, что немецкий концерн Siemens рассматривает возможность поставок газовых турбин высокой мощности на энергообъекты России, несмотря на санкции Евросоюза и скандал с поставками турбин в аннексированный Крым.

Об этом 9 ноября он рассказал журналистам, информирует ТАСС.

«Несколько компаний сейчас проводят большие конкурсы с теми же турбинами, Siemens в этих конкурсах участвует», – сказал он.

Черезов также отметил, что Siemens интересуется участием в конкурсе на поставку турбин на ТЭС на Тамани.

«Знаю, что есть интерес, – сказал Черезов, отвечая на вопросы журналистов.

Публичных комментариев Siemens по этим заявлениям замминистра России пока нет.

Девятый апелляционный арбитражный суд в Москве 30 октября оставил в силе решение суда первой инстанции и отказался арестовывать газовые турбины Siemens, которые находятся в Крыму.

Представитель компании Siemens 2 ноября в Арбитражном суде Москвы заявил ходатайство о приостановлении дела по иску к структурам «Ростеха» по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим.

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