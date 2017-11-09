Россия: суд арестовал имущество режиссера Серебренникова

Басманный суд Москвы арестовал имущество художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 миллионов рублей (около 30 млн гривен – КР).

Об этом 9 ноября сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«11 октября 2017 года Басманным районным судом Москвы вынесены

постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого Серебренникова, а именно на находящиеся на счетах денежные средства в размере более 360 тысяч рублей (около 161 тысячи гривен – КР), более 60 тысяч евро и более 4 тысяч долларов, а также на

квартиру и автомобиль», – сообщила пресс-секретарь суда .

Художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр» режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал хищение 68 млн рублей, выделенных для театральной труппы «Седьмая студия». Сейчас режиссер находится под домашним арестом, он отрицает обвинения, называя их «абсурдными». Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова.