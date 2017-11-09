Крым оказался в конце российского рейтинга по доступности ипотеки

Аннексированный Крым и Севастополь вошли в число регионов соседней России с наименее доступной ипотекой. Соответствующий рейтинг опубликовало российское издание «РИА Рейтинг».

Согласно данным, самый недоступный регион по ипотеке в России – Дагестан, где ее могут взять 7% населения. В Ингушетии этот показатель составляет 8,4%.

В Крыму и Севастополе взять ипотеку могут лишь 9% семей. При этом в графе таблицы «Доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку в 2015 году» по Крыму данные не приводятся.

«Регионами-аутсайдерами в основном стали национальные республики. Низкое положение регионов в рейтинге объясняется традиционно большим средним составом семей, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, и невысокими зарплатами, что взаимосвязано с высокой безработицей в республиках», – сказано в пояснительном тексте после рейтинговых таблиц .

По информации российских СМИ, наибольшим спросом недвижимость в Крыму пользуется у жителей Москвы. Они приобретают до 40% реализуемых квартир.

Крым также активно застраивают, но общие объемы ввода в эксплуатацию нового жилья пока скромные – по ряду проектов нет необходимой градостроительной документации.

Директор крымского агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская в эфире Радио Крым.Реалии сообщала, что при покупке квартир жители аннексированного Крыма используют средства, полученные по российским программам. Например, материнский капитал или бюджетные средства министерства обороны России.