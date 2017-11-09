Крымский финнадзор возглавил бывший секретарь Счетной палаты АРК

Бывшего секретаря Счетной палаты Автономной Республики Крым Антона Калькова назначили новым начальником подконтрольной Кремлю Службы финансового надзора аннексированного полуострова.

Об этом говорится в указе от 9 ноября российского главы Крыма Сергея Аксенова.

Согласно официальной биографии Калькова, он родился в 1975 году в Симферополе. До аннексии Россией Крыма, с апреля 1999 по ноябрь 2014 года, работал на разных должностях в Счетной палате Верховной Рады Автономной Республики Крым.

В 2009 году Кальков получил звание «Заслуженного экономиста Автономной Республики Крым».

После аннексии полуострова, российские власти назначили Калькова на должность аудитора Счетной палаты Крыма.

Предыдуший начальник Крымфиннадзора Павел Токарев ушел в отставку 8 ноября якобы по собственной инициативе.