МИД России: ОБСЕ не разрешила крымским журналистам участвовать в форуме дистанционно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что крымским журналистам отказали в дистанционном участии в мероприятиях ОБСЕ в формате телемоста или видеовыступления.

Об этом она сообщила 9 ноября, информирует ТАСС.

«Мы в этом году решили оказать содействие и предложить форму дистанционного участия крымских журналистов в виде либо телемоста, либо видеовыступления. Каково же было наше удивление, когда в том числе австрийское председательство в ОБСЕ сказало, что даже дистанционное участие крымских журналистов невозможно», – цитирует российского дипломата ТАСС.

Захарова отметила, что крымские журналисты не раз пытались доехать до ОБСЕ и не первый раз им отказывают в визах.

Публичных комментариев ОБСЕ по этим заявлениям пока нет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 ноября сообщил, что Австрия не выдала визы журналистам крымских медиа, зарегистрированным как участники совещания «Роль свободных СМИ во всеобъемлющем подходе к безопасности» в ОБСЕ.

Представитель Министерства иностранных дел Австрии утверждает, что посольство Австрии в Москве не выдает визы крымчанам в соответствии с правилами ЕС, которые были скорректированы после аннексии Россией Крыма.

В соответствии с действующими правилами, жители полуострова, которые хотят въехать в Шенгенскую зону Евросоюза, должны получить визу в консульствах ЕС на материковой Украине.

Крымские журналисты, возглавляющие медиа, близкие к подконтрольной Кремлю власти полуострова, которым Австрия отказала в визах на въезд в страну, объявляли о намерении в дальнейшем вновь подавать документы на получение виз в страны Европы.