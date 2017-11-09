Минэнерго России хочет отказаться от строительства новой ТЭС в районе Сак

Минэнерго России считает нецелесообразным строительство в крымском городе Саки тепловой электростанции мощностью до 120 МВт. Об этом 9 ноября сообщил журналистам замминистра энергетики соседней России Андрей Черезов.

«Решение о строительстве Сакской ТЭС принималось потому, что было непонятно решение по срокам строительства двух других станций в Крыму - Симферопольской и Севастопольской. Сейчас у нас сроки четко понятные, стройка идет, деньги есть», – цитирует ТАСС Черезова.

Замминистра утверждает, что с учетом только энергомоста и двух строящихся ТЭС Крым будет обеспечен к 2019 году 1790 МВт электроэнергии при прогнозе потребления мощности на уровне 1500 МВт.

В июле 2017 Министерство энергетики России объявило о намерении открыть конкурс на строительство новой электростанции на западе аннексированного Крыма, ориентировочно в районе Сак.

В Симферополе и Севастополе российский «Технопромэкспорт» строит две тепловые электростанции суммарной мощностью 940 МВт. В сентябре правительство России отложило сроки запуска в эксплуатацию этих теплоэлектростанций на май-июнь 2018 года.

В июне этого года разгорелся скандал с поставками в аннексированный Крым турбин немецкой фирмы Siemens со стороны соседней России. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин из России в Крым, что запрещено санкциями Евросоюза.

Глава министерства энергетики России Александр Новак заявлял, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.