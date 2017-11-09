Крупные банки России отказываются работать в Крыму из-за санкций – депутат Госдумы

Крупные российские банки не зайдут в аннексированный Крым в ближайшее время из-за международных санкций. Об этом 9 ноября сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В ближайшее время Сбербанк, ВТБ сюда (в Крым, – КР) не придут. Перспективы пока нет, поскольку крупнейшие банки являются транснациональными. Мы должны учитывать проблемы, связанные с международными расчетами, с проведением транзакций через международные счета, с выходом на биржу в других странах», –сказал он.

По его словам, 80% международных трансграничных расчетов российские банки проводят в долларах через американские счета.

«Если мы свои банки отсечем от потока этих операций, значит, и страна будет проигрывать. Поэтому отмахнуться просто так от санкций и американских решений мы не можем», – пояснил депутат.

Глава российского «Сбербанка» Герман Греф на лекции в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 20 октября сообщил, что не видит возможности работать в аннексированном Крыму из-за риска попасть под международные санкции.

По данным Центробанка России, в 2014 году, на аннексированном полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается.

Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015 года количество организаций в Крыму снизилось до 20. Сейчас их остается меньше 10.

На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70-ти украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом.