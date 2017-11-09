Верховный суд Испании допросит спикера и депутатов каталонского парламента

Верховный суд Испании 9 ноября допросит спикера каталонского парламента Карме Форкадель и пятерых депутатов по делу о референдуме по независимости Каталонии, который признан испанским судом незаконным и состоялся вопреки запрету.

Политики должны ответить на обвинения в мятеже и растрате во время плебисцита. Согласно испанскому законодательству, им грозит до 30 лет заключения.

Верховный суд Испании после допроса должен решить, какую меру пресечения необходимо применить в отношении депутатов.

Сейчас под арестом находятся девять остраненных представителей региональной власти Каталонии в деле о референдуме, который состоялся 1 октября. За независимость Каталонии проголосовало более 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники голосования в основном бойкотировали референдум как незаконный.

27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость. Позже власти Испании ввели в регионе прямое правление. 8 ноября Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости. Досрочные выборы в регионе назначены на 21 декабря.

3 ноября суд в Испании выдал ордера на арест отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его министров, которые вместе с ним находились в Бельгии. Они сдались местной полиции, однако позже их отпустили.

Суд в Брюсселе об экстрадиции политиков назначен на 17 ноября.

Заявление властей Каталонии о независимости не поддержала ни одна страна мира или международная организация, зато в мире широко высказались в поддержку целостности и единства Испании.