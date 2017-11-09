DHL Express утверждает, что работает в Крыму «в соответствии с законодательством Евросоюза»

Международная служба экспресс-доставки DHL со штаб-квартирой в немецком Бонне предлагает лишь ограниченные услуги по поставкам в аннексированном Крыму в соответствии с законодательством Европейского союза. Об этом сообщает украинская служба Deutsche Welle со ссылкой на ответ немецкой компании.

В ответ на запрос DW о деятельности компании в аннексированном Россией Крыму, пресс-служба компании разъяснила, что при обслуживании своей глобальной почтовой и логистической сети строго придерживается торгового законодательства.

«В связи со сложной политической и правовой ситуацией, сложившейся вокруг Крыма, Deutsche Post DHL (DPDHL) проводит специфическую политику касательно видов услуг и задействованных в этом структур. Deutsche Post на данный момент не предлагает услуг по поставкам в Крым. DHL Express действует в соответствии с принятой правовой нормой, предлагая ограниченные услуги по поставкам в Крыму», – цитирует издание официальное заявление перевозчика.

В ответе на запрос уточняется, что DPDHL как компания, базирующаяся в Евросоюзе, но с операционными филиалами более ,чем в 220 странах и территориях, предоставляет услуги в Крыму в соответствии с законодательством ЕС и действующим местным законодательством и нормативно-правовыми актами.

Компания DHL имеет партнерские пункты обслуживания в Симферополе, Севастополе и Керчи.

Справочная информация о партнерских пунктах в трех городах Крыма содержится в русскоязычной версии локального корпоративного сайта DHL, но отсутствует в украинской версии.

Deutsche Post DHL (DPDHL) – немецкая холдинговая компания, созданная в 2000 году на базе Deutsche Post. Ранее носила название Deutsche Post World Net. Штаб-квартира DPDHL находится в небоскребе Post Tower в немецком Бонне.

DHL Express является подразделением немецкой логистической компании Deutsche Post DHL, предоставляющей международные услуги курьеров, почтовых и экспресс-почтовых отправлений.

В сентябре текущего года Совет Европейского Союза продлил до 15 марта 2018 года действие санкций в отношении 149 физических лиц, представителей России и сепаратистов, и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Предыдущее аналогичное продление санкций ЕС на полгода состоялось 13 марта 2017 года. Оно касалось 150 человек и 37 организаций.

Этот список был дополнен 4 августа в качестве реакции ЕС на поставки в обход санкций в аннексированный Крым турбин компании Siemens тремя российскими физическими и тремя юридическими лицами.

Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.