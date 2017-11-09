В МИД России считают, что Украина вводит «режим тотальной цензуры»

В Министерстве иностранных дел России заявляют, что новый украинский закон об условиях проведения гастролей для граждан России свидетельствует о введении «режима тотальной цензуры».

Как считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Украине «набирает обороты очередной виток антироссийской истерики».

«На днях он (президент Украины Петр Порошенко – КР) подписал закон о гастрольной деятельности в Украине, согласно которому российским деятелям культуры можно будет демонстрировать свое искусство в этой стране только с благоволения «ценителей прекрасного» из СБУ. Таким образом, в Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков», – заявила Захарова.

7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особенностях проведения гастрольных мероприятий с участием граждан России. Документ, среди прочего, предусматривает, что организатор гастролей в случае, если их участником является гражданин государства-агрессора, должен не позднее, чем за 30 дней до дня проведения мероприятия подать в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в гастролях.

Согласно подписанному закону, СБУ в течение 10 дней после получения запроса рассматривает его и предоставляет ответ.

По информации Госпогранслужбы Украины по состоянию на июль этого года, около 70 артистов стали невъездными в Украину из-за поддержки оккупации украинской территории или посещения этих регионов в обход официальных пограничных пунктов.