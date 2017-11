Семьи узников Кремля создают фонд помощи политзаключенным – Ольга Афанасьева

В Киеве родственники политзаключенных, которых удерживают в Крыму и России, регистрируют общественную организацию, и намерены создать Фонд поддержки политузников. Об этом 9 ноября в эфире «Дневного шоу» на Радио Крым.Реалии рассказала крымчанка, гражданская активистка Ольга Афанасьева.

По ее словам, необходимость официально зарегистрировать организацию назрела давно.

«Мы объединились, чтобы помогать – психологически, информацией, контактами... Наша самая большая задача – быть коммуникативным органом между правозащитными организациями, министерствами, ведомствами, Администрацией президента, чтобы поспособствовать скорейшему освобождению наших родных», – сказала Афанасьева.

Она отметила, что в объединение семей политузников входят родственники заключенных, которые находятся в списках Let My People Go, приблизительно это 58 семей.

Подробнее об этом – в интервью Ольги Афанасьевой на Радио Крым.Реалии.

В среду, 8 ноября, во время благотворительного аукциона для украинских политузников в Крыму и России собрали более тридцати тысяч гривен, соорганизаторами аукциона выступили Ольга и Геннадий Афанасьевы.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.