Россия: в Ижевске из-за обвала подъезда жилого дома погибли четыре человека

В российском Ижевске вечером 9 ноября рухнул целый подъезд жилого дома. По данным Росгвардии, погибли 4 человека.

«Пока достали четырех. К сожалению, они мертвы», – сказал «Интерфаксу» заместитель начальника управления Росгвардии в Удмуртии Николай Мерзляков.

Предварительная версия – взрыв бытового газа. По данным «Интерфакса», в одной из квартир на верхних этажах могло быть неисправное оборудование. Версию со взрывом газового баллона исключили, поскольку в доме установлено сетевое газоснабжение.

Подъезд рухнул полностью с первого по девятый этаж. Как сообщают очевидцы, угол дома «сложился» после того, как из него некоторое время шел густой дым. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, этот дом сильно изношен, поскольку был построен почти 30 лет назад.

На место происшествия выехал глава Удмуртии Александр Бречалов, создан оперативный штаб. В спасательной операции участвует большое количество спецтехники.