В Крыму суд рассмотрит продление ареста фигуранту бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Мамутову

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма в пятницу, 10 ноября, будет рассматривать продление ареста фигуранту бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Энверу Мамутову. Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбединов в своем Фейсбуке.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 8 сентября продлил срок заключения под стражей фигуранту бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Энверу Мамутову.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман-крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».