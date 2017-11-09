Телеканал RT зарегистрируется в США в качестве иностранного агента – Симоньян

Финансируемый Кремлем телеканал RT будет регистрироваться в США в качестве иностранного агента, но обжалует это требование в суде. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Американский Минюст нам не оставил выбора: юристы говорят, что если мы не зарегистрируемся как иностранный агент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет», – отметила она.

Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что на следующей неделе в стране могут принять «меры» в отношении американских СМИ.

Проблемы у телеканала возникли на фоне расследования возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году. В первой половине сентября телеканал RT сообщил, что Министерство юстиции США направило письмо компании, обслуживающей RT America, с требованием зарегистрироваться согласно закону от 1938 г., направленному против распространения нацистской пропаганды на территории страны.

Ранее в Совете Федерации обсуждался вопрос об ограничении деятельности на территории России иностранных СМИ, в частности, Радио Свобода и «Голоса Америки».

В США существует законодательное требование регистрироваться как иностранные агенты для физических или юридических лиц, представляющих интересы иностранных государств в «политической или квази-политической роли». Такая регистрация предполагает раскрытие связи с иностранным правительством и информации о связанной с этим деятельности и полученном ею финансировании.

Российская телесеть вещания за границу RT называет себя независимой, но твердо проводит политическую линию Кремля и финансируется из российского бюджета. Ее также не раз разоблачали на распространении искаженной или полностью ложной информации, что искажает данные о событиях в пользу позиции Москвы.