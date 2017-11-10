В Киевсовете предлагают запретить политическую агитацию в школах Киева

Киевский горсовет в первом чтении одобрил решение о недопущении политической деятельности и политической агитации в школах Киева.

За это решение проголосовали 85 депутатов.

«На сегодняшний день многие депутаты не стесняются приходить в местные школы, чтобы прорекламировать себя или свою политическую партию. Более того, они даже открывают общественные приемные на территориях учебных заведений. Такое положение вещей недопустимо, поэтому депутатам следует раз и навсегда запретить такой беспредел», – отметила соавтор проекта решения Наталья Шульга, которую цитирует пресс-служба Киевсовета.

Документом предлагается, что на территории общеобразовательных учебных заведений Киева не допускается распространение рекламы политического характера и осуществления политической агитации, а материально-техническая база учебных заведений столицы не должна использоваться для размещения общественных приемных и политической агитации.

Согласно закону об образовании, среди принципов образовательной деятельности в Украине является невмешательство политических партий в образовательный процесс.