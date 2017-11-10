На саммите АТЭС не планируется проведение отдельной встречи Трампа и Путина – Белый дом

Президент США Дональд Трамп не будет проводить отдельную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме из-за того, что рабочие графики двух лидеров не совпадают. Об этом 10 ноября заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Относительно встречи с Путиным нет ни одного подтверждения, она не может произойти из-за разных графиков обеих сторон», – сказала пресс-секретарь за минуту до посадки президентского самолета во вьетнамском городе Дананг, который принимает саммит АТЭС.

«Они (Трамп и Путин – КР) будут в одном и том же месте. Собираются они пересечься друг с другом и поздороваться? Конечно, это возможно и вероятно. Но с точки зрения запланированной, официальной встречи, в календаре нет ни одной, и мы не ожидаем, что она появится», –уточнила Сандерс.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 9 ноября также заявлял, что решения по поводу переговоров президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным еще нет. Тиллерсон заявил об этом после того, как помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трамп и Путин встретятся во Вьетнаме 10 ноября.

Отношения США и России ухудшились по ряду вопросов, в частности, из-за агрессии Москвы против Украины и вероятного российского вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Единственная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 7 июня в Гамбурге на полях саммита «Группы двадцати». Тогда стороны обсудили положение в Украине и Сирии, вмешательство России в президентские выборы в США, ракетно-ядерную проблему Северной Кореи и некоторые другие вопросы, сообщили после встречи главы дипломатических ведомств обеих стран.