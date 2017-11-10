Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

На водоснабжение Восточного Крыма выделили деньги из резервного фонда полуострова

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма выделило 60,6 млн рублей (около 27 млн гривен) из резервного фонда на непредвиденные расходы по оплате электроэнергии и затраты на эксплуатацию Просторненского, Нежинского и Григорьевского водозаборов, которые обеспечивают водой восточную часть полуострова. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства Крыма.

«Выделить из резервного фонда Совета министров Крыма Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации Крыма средства на непредвиденные расходы на оплату электроэнергии для перекачки воды из Просторненского и Нежинского водозаборов в сумме 46,4 млн рублей (около 20 млн гривен)», – говорится в документе.

Согласно распоряжению, из резервного фонда также выделяют 8,8 млн рублей (3,9 млн гривен) на непредвиденные расходы, связанные с эксплуатацией Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов по временной схеме. Еще 5,4 млн рублей (2,4 млн гривен), согласно документу, отправят российскому Министерству топлива и энергетики Крыма на погашение долгов по электроэнергии, вызванных работой установок Просторненского и Нежинского водозаборов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG