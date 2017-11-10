На водоснабжение Восточного Крыма выделили деньги из резервного фонда полуострова

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма выделило 60,6 млн рублей (около 27 млн гривен) из резервного фонда на непредвиденные расходы по оплате электроэнергии и затраты на эксплуатацию Просторненского, Нежинского и Григорьевского водозаборов, которые обеспечивают водой восточную часть полуострова. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства Крыма.

«Выделить из резервного фонда Совета министров Крыма Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации Крыма средства на непредвиденные расходы на оплату электроэнергии для перекачки воды из Просторненского и Нежинского водозаборов в сумме 46,4 млн рублей (около 20 млн гривен)», – говорится в документе.

Согласно распоряжению, из резервного фонда также выделяют 8,8 млн рублей (3,9 млн гривен) на непредвиденные расходы, связанные с эксплуатацией Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов по временной схеме. Еще 5,4 млн рублей (2,4 млн гривен), согласно документу, отправят российскому Министерству топлива и энергетики Крыма на погашение долгов по электроэнергии, вызванных работой установок Просторненского и Нежинского водозаборов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.