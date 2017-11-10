В Крыму подсчитали ущерб от взрыва газопровода на ЮБК

Ущерб топливно-энергетическому комплексу аннексированного Крыма от взрыва газопроводов на Южном берегу составил 7,54 миллиона рублей (около 3,36 миллиона гривен –​ КР). Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на странице в Фейсбуке.

«Сумма ущерба, нанесенного диверсиями топливно-энергетическому комплексу Крыма, составила 7,54 миллиона рублей», – написал Аксенов.

По его словам в эту сумму вошла стоимость аварийно-восстановительных работ.

Также Аксенов насчитал «косвенные экономические потери» на сумму 34,7 тысяч рублей (около 15,4 тысяч гривен – ​КР).

В аннексированном Крыму 1 ноября сообщили о повреждении двух газопроводов под Алуштой, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа.

Аннексированный Россией Крым 27 декабря 2016 года присоединили к газотранспортной системе России через газопровод по дну Керченского пролива. Президент России Владимир Путин заявил, что за четыре года на полуострове построят и реконструируют 70 километров магистральных газопроводов, две с половиной тысячи межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций. По его словам, это должно полностью обеспечить энергетические потребности полуострова.

Строительство магистрального газопровода «Кубань – Крым» якобы было завершено раньше планируемого срока. По заявлению российской стороны, газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно.