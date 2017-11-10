Суд в России оставил под арестом украинского журналиста Сущенко – адвокат

Суд в столице России Москве отклонил апелляцию адвоката на продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко, которого российские власти обвиняют в шпионаже.

Как сообщает защитник Марк Фейгин в Twitter, Сущенко оставили под стражей до 30 ноября.

В прошлом месяце адвокат сообщал, что следствие по делу Сущенко завершено. По информации Фейгина, в начале следующего года дело поступит в Московский городской суд. Так как дело имеет гриф «государственной тайны», судебные заседания будут проходить в закрытом режиме.

Корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко Федеральная служба безопасности России задержала 30 сентября прошлого года в Москве, куда он приехал по личным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной». Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.