СБУ не запрещала въезд в Украину итальянскому певцу Алессандро Сафине, посещавшему Крым

Служба безопасности Украины не запрещала въезд в Украину итальянскому оперному певцу Алессандро Сафине, который выступал в аннексированном Крыму. Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Крым.Реалии.

«Решение о запрете на въезд в Украину Алессандро Сафина не принималось. Такое решение принимается при наличии достаточной информации о факте осуществления общественно небезопасного деяния в независимости от территории его совершения», – сказано в запросе.

Итальянский оперный певец Алессандро Сафина планировал гастроли в аннекированном Крыму в феврале 2016 года. После того, как Минкульт Украины пригрозил певцу «черным списком». Сафина отменил поездку на полуостров.

Сафина уже въезжал на территорию Крыма после аннексии полуострова Россией. 14 сентября 2015 года у него состоялся концерт в Ялте.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска.

Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.

В октябре 2017 года Верховная Рада приняла закон согласно которому, если граждане страны-агрессора планируют выступать в Украине, организатор гастролей должен за 30 дней до их начала обратиться с запросом в СБУ о наличии или отсутствии оснований для недопущения этих людей к участию в упомянутых мероприятиях.