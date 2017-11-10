Крымская тема в Верховной Раде и ПАСЕ. Интервью с Алексеем Гончаренко – Радио Крым.Реалии

Насколько украинские депутаты осведомлены о проблемах аннексированного Крыма и его жителей? Что украинская власть делает для деоккупации полуострова? Нужен ли Украине визовый режим с Россией?

Об этом – в проекте «Дневное шоу» в эфире Радио Крым.Реалии с 12:10 до 12:40 (с 13:10 до 13:40 в Крыму). Гость студии – народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Ведущая – Елена Юрченко.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.