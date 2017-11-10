Спикер Госдумы России поручил подготовить закон в ответ на «притеснения RT» в США

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 10 ноября поручил комитету по информационной политике нижней палаты российского парламента подготовить «зеркальный ответ на притеснения Вашингтоном телеканала RT» (известного ранее как Russia Tuday – КР).

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что это будет закон, который приравняет американские СМИ, работающих в России, иностранных агентов.

9 ноября главный редактор финансируемого государством российского телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал все же будет регистрироваться в США как иностранный агент, но обжалует это требование в суде.

Американские власти это заявление телеканала не комментировали, а официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва перейдет к «практической фазе введения в действие соответствующих мер» на следующей неделе.

Министерство юстиции России 9 октября направило письмо в редакцию проекта Радiо Свобода Крым.Реалии, где говорилось, что деятельность издания может быть «подвергнута ограничениям», которая якобы попадает под признаки российского закона об ограничениях для организаций-иностранных агентов.

Предупреждения о возможном введении ограничений также получили другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа – Радио Свобода, в том числе проект татаро-башкирской редакции для жителей российского Поволжья Идель.Реалии и специальный совместный проект Радио Свобода и «Голоса Америки», телеканал «Настоящее время».

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Том Кенти в ответ на это заявил, что RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как у Радио Свобода таких возможностей в России нет. Он также отметил, что журналистов Радио Свобода преследовали и даже избивали в России, их аккредитации аннулировались – в то время как в США ничего подобного в отношении представителей российского телеканала не происходило.