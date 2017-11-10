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В Крыму перенесли заседание суда по «делу 26 февраля»

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 10 ноября перенес заседание по «делу 26 февраля». Как сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода, заседание перенесли на 13 ноября из-за занятости судьи в другом процессе.

На прошлом заседании по «делу 26 февраля» свидетель Эмиль Абдурахманов заявил, что на митинге возле Верховной Рады в 2014 году ни одна из сторон не координировала действия митингующих.

Фигуранты «дела 26 февраля» Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся под домашним арестом с 6 апреля 2017 года. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

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