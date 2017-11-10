Джеппар: Крымская тематика на российских деньгах за годы аннексии полуострова стала приоритетной

Российский Центробанк вводит в оборот монеты и банкноты с изображением аннексированного Крыма и Севастополя миллионными тиражами, чтобы легитимизировать захват полуострова. Об этом сказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар 10 ноября на пресс-конференции в Киеве.

«Крымская тематика в денежном обороте России стала в топ-приоритете. Это делается для того, чтобы массово интегрировать в сознание граждан России и мировому сообществу идею о том, что нужно смириться с тем, что Крым – российский», – сказала Джеппар.

Центробанк России в 2014 году выпустил в оборот монеты номиналом 10 рублей, посвященные аннексии Крыма и Севастополя.

Российский Центральный банк ввел в обращение регулярные банкноты, на которых аннексированный Крым изображен в качестве главного мотива. На лицевой стороне новой зеленой 200-рублевой купюры изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе. В этом городе в Крыму размещен российский Черноморский флот.

Справа изображен герб России. На обратной стороне новой банкноты изображены руины античного города Херсонес. Справа в верхнем краю купюры видны очертания полуострова.

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что новые 200-рублевые банкноты войдут в обращение сначала в Крыму. По всей России эти банкноты появятся к концу года.

Управляющий партнер российской инвестиционной компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко считает, что выход новых банкнот с видами Севастополя призван скрыть от россиян увеличение денежной массы.

Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям вести операции с купюрами, где изображены объекты с украинскими территориями, которые оккупировала Россия.