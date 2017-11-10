Адвокат: информация о коме политузника Клыха касается сентября, данных о нынешнем состоянии нет

Информация о том, что заключенный в России украинец Станислав Клых впадал в кому, касается сентября, данных о его нынешнем состоянии нет. Об этом написал его адвокат Илья Новиков в Twitter.

«Относительно Станислава Клыха – новости о том, что он впадал в кому, относятся к сентябрю. Достоверных сведений о его нынешнем состоянии у нас нет, но оно в любом случае не может быть хорошим, Стас тяжело болен. Спасибо всем, кто беспокоится. Лучше сейчас, чем никогда», – написал адвокат.

Накануне в эфире Радио Крим.Реалии кримчанка, гражданская активистка Ольга Афанасьева со ссылкой на маму Станислава Клыха сообщила, что состояние здоровья ее сына резко ухудшилось, он находился в коме шесть дней.

В сентябре пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской сообщала, что, по данным российского омбудсмена, Станислав Клых находится на стационарном лечении в психиатрической больнице в российском Магнитогорске. Российский уполномоченный по правам человека, в свою очередь, заявила, что общее состояние Клыха улучшается и в ближайшее время его планируют выписать.

Гражданина Украины Станислава Клих задержали на территории России в 2014 году по обвинению в участии в боевых действиях против федеральных сил во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат. Сам Клых вину отрицает, а его семья и друзья настаивают, что осужденный никогда не был в Чечне. Также по этому делу проходит еще один украинец – Николай Карпюк.

26 мая 2016 суд в российской республике Чечня приговорил Карпюка до 22,5 лет, Клыха – до 20 лет лишения свободы; в октябре 2016 года Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор Клиху и Карпюку.

Карпюк и Клих отрицают свою вину и заявляют, что никогда не были в Чечне. Они утверждают, что были захвачены российскими силовиками незаконно, а показания и признание следствие получило под пытками. О проблемах со здоровьем, в частности – с психическим состоянием Станислава Клыха адвокаты и правозащитники сообщали еще во время судебных заседаний по его делу, связывая это с пытками, которые пережил мужчина.

Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами «пародии на правосудие».