Казахстан отрицает причастность к выбросу радиации, которую зафиксировали в Европе

Институт радиационной безопасности и экологии Казахстана заявил, что их ученым ничего неизвестно об авариях на объектах ядерной инфраструктуры, которые могли бы произойти в стране в конце сентября.

«У нас два реактора: один в Алматы, другой – в Курчатове. Если бы что-то было, об этом все бы знали у нас», – сказал Юрий Стрильчук, представитель филиала казахстанского института в Курчатове, бывшем центре закрытого Семипалатинского ядерного полигона.

Российские власти ранее заявили, что никаких аварий на российских АЭС в сентябре не было. Государственная корпорация «Росатом» в октябре сообщила, что на территории России, в том числе и на Южном Урале, рутений-106 «не обнаружено».

Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) 9 ноября зафиксировал радиоактивное облако над Европой. Эксперты института заявили, что это может свидетельствовать об аварии с утечкой радиации на ядерном объекте в России или Казахстане в конце сентября. Ранее радиоактивное облако над Европой зафиксировали и ученые из Германии. Они также указывали на юг Урала как вероятный источник выброса радиоактивного вещества рутений-106.

Рутений-106 – это радионуклид, который является продуктом расщепления атомов в ядерном реакторе. Из-за короткого период полураспада (около года) рутений-106 используется в медицине. Французский институт указал, что утечка не вызвал никакого влияния на здоровье людей или окружающую среду в Европе.

В то же время, согласно оценке IRSN, начальное количество вещества была значительным, и если бы авария такого масштаба произошла во Франции, это потребовало бы эвакуации всех людей в радиусе нескольких километров от места аварии.