Разрыв дипотношений Украины и России может навредить политзаключенным

Разрыв дипломатических отношений Киева с Москвой повлечет прекращение помощи украинским политзаключенным и другим гражданам Украины, оказавшимся в России. Об этом 10 ноября сообщила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько в эфире Радио Крым.Реалии.

«Конечно же, нам нужны механизмы, чтобы вытаскивать украинцев из российских тюрем или облегчать участь политзаключенных. Послы России и Украины давно отозваны, но консулы до сих пор работают. Собственно, это единственная сфера, где дипотношения сохраняются – по линии освобождения узников совести и помощи нашим гражданам в России», – отметила советник министра.

Цыбулько утверждает, что обрывать дипломатические каналы связи с Россией на четвертом году войны не просто бессмысленно, но и вредно.

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Народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник 8 ноября сообщил Радіо Свобода, что намерен внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса разорвать дипломатические отношения Украины с Россией.

В Министерстве иностранных дел Украины эти предложения на данный момент не комментируют.

Верховная Рада 6 октября приняла в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики для обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей (№ 7163).

В документе содержится пункт о признании России государством-агрессором. Действия Украины в регионе определяются как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях на основании статьи 51 Устава ООН, которая определяет право государств на самооборону.

После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе о необходимости прекращения дипломатических отношений с Россией заявлялось неоднократно.