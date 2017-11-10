Из аэропорта «Симферополь» в соседнюю Россию слетало более 4 миллионов пассажиров за весну и лето

Из аэропорта в аннексированном Симферополе в соседнюю Россию улетело более 4 миллионов пассажиров за весенне-летний период этого года. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба аэропорта.

«В период весенне-летней навигации аэропорт «Симферополь» обслужил 4,2 млн пассажиров. Наиболее востребованными направлениями в летний сезон являлись: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Сочи», – сказано в сообщении.

Крупнейшими перевозчиками по объему перевезенных пассажиров в летний период стали авиакомпании: «Россия», «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Глобус» и Red Wings.

Аэропорт Симферополя перешел на осенне-зимнее расписание полетов с 29 октября до 24 марта 2018 года. В этот период рейсы будут выполняться с 9:00 до 21:00

Российские авиакомпании систематически нарушают украинское законодательство, осуществляя рейсы через закрытое воздушное пространство над Крымом. Согласно открытым источникам, на аннексированный полуостров летают рейсы компаний «Nordwind Airlines», «Аэрофлот», «Россия», «Уральские Авиалинии», «Глобус», «S7 Airlines», «ВИМ-Авиа», «ЮВТ», «Red Wings», «Ikar (Pegas)».

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда иоттуда являются нарушением законов Украины и международных правил. Авиакомпании рискуют попасть под действие международных санкций со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).