Старший советник Трампа дал показания по делу о российском вмешательстве

Старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер дал показания по делу о российском вмешательстве в президентские выборы, которое расследует специальный прокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

По информации CNN, на допросе речь шла прежде всего об обстоятельствах увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который ранее был ответственным за расследование «российского следа».

Политические оппоненты Трампа утверждают, что увольнение Коми является попыткой воспрепятствовать правосудию.

Стивен Миллер – наиболее высокопоставленный представитель действующей администрации, с которым беседовали следователи по этому делу.

Следователей интересовали обстоятельства встречи сотрудников предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года, на которой Джордж Пападопулос рассказывал о своих контактах с представителями России.

Пападопулоса недавно обвинили в том, что он вводил в заблуждение сотрудников ФБР. Он признался, что пытался стать посредником между высокопоставленными российскими представителями и командой Трампа. Однако но сих пор неясно, привели ли эти попытки к практическому результату.

По делу о российском вмешательстве в выборы и возможном взаимодействии членов команды Трампа с российскими представителями обвинения также предъявлены бывшему начальнику штаба Трампа Полу Манафорту.